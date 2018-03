O ministro da Fazenda, e também presidenciável Henrique Meirelles, fará nesta quarta-feira, 14, às 10h30, uma interação com o seus internautas por meio do seu perfil no Twitter. Meirelles irá responder a perguntas ao vivo feitas através da rede social.

Para enviar as perguntas, os internautas deverão usar a hashtag #pergunteaomeirelles.

O ministro da Fazenda criou seu perfil no Twitter em junho de 2017, quando estava em Paris como representante do Brasil na reunião ministerial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Em janeiro, Meirelles ampliou sua atuação em redes sociais e abriu uma página no Facebook.

Filiado ao PSD, Meirelles reiterou por diversas vezes nos últimos meses que aguardará até abril para decidir se disputará em outubro a cadeira atualmente ocupada por Michel Temer. Até lá, repete o ministro, sua atenção está totalmente concentrada na economia brasileira.