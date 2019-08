As operações de follow-on de ações foram responsáveis pela captação de R$ 20,8 bilhões em julho deste ano, representando 73% do volume total de emissões no mercado de capitais no período (R$ 95,9 bilhões), segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No acumulado do ano, o mercado de capitais cresceu 35%, chegando a R$ 206,8 bilhões até julho frente a R$ 153 bilhões no mesmo período de 2018. O número de operações, porém, caiu 10,1%, de 526 para 473. Já os fundos imobiliários somam R$ 12,8 bilhões, volume 37,8% maior na mesma comparação (R$ 9,3 bilhões). No total de captações do ano, entretanto, esses papéis representam 6,2% do total. Nos demais produtos, os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) captaram R$ 2,3 bilhões, seguidos pelas notas promissórias, debêntures e Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs), com R$ 1,8 bilhão, R$ 1,5 bilhão e R$ 1,1 bilhão, respectivamente. No mercado externo, seis operações movimentaram um total de US$ 2,8 bilhões em julho. / Da Redação