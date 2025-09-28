Economia

Outubro terá bandeira vermelha 1 na conta de luz

Baixo volume de chuvas é a justificativa para aplicação do aumento

Escrito por Anny Malagolini
bandeira vermelha 1 Foto: Pok Rie/Pexels

A conta de luz deve ficar mais cara em outubro de 2025, conforme anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Neste mês, vai valer a bandeira vermelha patamar 1, o que significa que as faturas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a Agência, a bandeira vermelha será estabelecida por causa do volume de chuvas abaixo da média e o baixo nível dos reservatórios. Assim, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro. Nos meses anteriores foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.

O que bandeira vermelha 1?

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias mostra ao consumidor quando a energia está mais cara no Brasil. As cores funcionam como um alerta: levam em conta o nível dos reservatórios, o avanço das fontes renováveis e o uso de usinas mais caras, como as termelétricas.

Na prática, o mecanismo dá mais transparência à conta de luz. Se a bandeira está vermelha, por exemplo, significa que o custo da geração subiu. Nesse cenário, o consumidor pode adaptar o consumo e tentar reduzir o valor no fim do mês. Antes da mudança, esse “sinal” não existia: o aumento só aparecia nos reajustes anuais das tarifas.

  • Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;
  • Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;
  • Bandeira vermelha: Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora kWh consumido.
  • Bandeira vermelha: Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira o quinto dia útil de outubro de 2025 e que dia o salário cai

Que horas Lula discursa na ONU e como assistir ao vivo hoje

Copom mantém Selic em 15% até novembro de 2025

Reunião do Copom hoje deve manter Selic 15% ao ano

Horário de verão vai voltar em 2025? Veja 6 motivos para ser retomado

Dia do Cliente: 15 de setembro é feriado em dez cidades

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes