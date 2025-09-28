Outubro terá bandeira vermelha 1 na conta de luz
Baixo volume de chuvas é a justificativa para aplicação do aumento
A conta de luz deve ficar mais cara em outubro de 2025, conforme anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Neste mês, vai valer a bandeira vermelha patamar 1, o que significa que as faturas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
De acordo com a Agência, a bandeira vermelha será estabelecida por causa do volume de chuvas abaixo da média e o baixo nível dos reservatórios. Assim, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro. Nos meses anteriores foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.
O que bandeira vermelha 1?
Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias mostra ao consumidor quando a energia está mais cara no Brasil. As cores funcionam como um alerta: levam em conta o nível dos reservatórios, o avanço das fontes renováveis e o uso de usinas mais caras, como as termelétricas.
Na prática, o mecanismo dá mais transparência à conta de luz. Se a bandeira está vermelha, por exemplo, significa que o custo da geração subiu. Nesse cenário, o consumidor pode adaptar o consumo e tentar reduzir o valor no fim do mês. Antes da mudança, esse “sinal” não existia: o aumento só aparecia nos reajustes anuais das tarifas.
- Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;
- Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;
- Bandeira vermelha: Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora kWh consumido.
- Bandeira vermelha: Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora kWh consumido.