Pagamento do Capes deve cair até dia 6 de junho

O pagamento do Capes, de bolsas de pós-graduação no país, deve ser creditado na conta dos bolsistas até o dia 6 de junho, quinto dia útil do mês e data limite para o depósito. Nos últimos meses, o valor caiu antes da virada do mês, e preocupa bolsistas.

Data de pagamento do Capes em 2025

Apesar do pagamento não ter sido antecipado, o depósito do CAPES do mês de junho não está atrasado. O valor é depositado até o quinto dia útil, então é esperado que o montante seja pago até o dia 6, próxima sexta-feira.

“Pois mês passado caiu dia 30 ou 31 algo assim , ai acaba que gera expectativas” escreveu uma bolsista nas redes sociais da fundação. Por lá, há dezenas de comentários pedindo para que o pagamento seja liberado.

O CAPES informa que a data leva em consideração a resolução 2932, de 28 de fevereiro de 2002, do Banco Central, que exclui dessa contagem os sábados, domingos e feriados nacionais.

E quem não receber o pagamento do Capes até o quinto dia útil?

Ainda segundo a fundação, o bolsista que não receber até o 5º dia útil pode estar com problemas na conta bancária, como erro de informação dos dados, que pode gerar devolução do pagamento. Neste caso, deverá entrar em contato com a própria instituição de ensino para checar a situação e verificar se há necessidade de atualização de informações ou regularização da conta corrente.

Calendário dos próximos pagamentos

Até 6 de junho

Até 7 de julho

Até 7 de agosto

Até 5 de setembro

Até 7 de outubro

Até 7 de novembro

Até 5 de dezembro