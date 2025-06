Salário do servidores do estado de Mato Grosso do Sul cai na terça-feira

Pagamento dos servidores de MS cai no dia 3 de julho

Pagamento dos servidores de MS cai no dia 3 de julho

O governo de Mato Grosso do Sul fará o pagamento do salário de seus servidores na próxima terça-feira, dia 3 de julho. A transferência do dinheiro será feita um dia antes e deve estar na conta dos trabalhadores pela manhã.

O quinto dia útil de julho só cai na próxima segunda-feira, dia 7, mas o governo estadual costuma realizar os depósitos antes da data limite de pagamento. Por isso, será em 3 de julho.

Ao todo, são mais de 86 mil servidores entre ativos e inativos. De acordo com o artigo 459 da CLT, o pagamento do salário mensal deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. O não cumprimento desse prazo pode acarretar sanções para o empregador, incluindo multas e ações trabalhistas.

Em 2025, a data de pagamento pode variar, então saiba quando será o quinto dia útil de cada mês.

Julho: 07/07, segunda-feira

Agosto 06/08, quarta-feira

Setembro 05/09, sexta-feira

Outubro 07/10, terça-feira

Novembro 07/11, sexta-feira

Dezembro 05/12, sexta-feira

O pagamento do décimo terceiro salário dos servidores está previsto para dezembro.