O Brasil criou 115.898 vagas com carteira assinada em abril. É o melhor resultado mensal em mais de três anos, desde setembro de 2014, quando foram criados 123.785 postos de trabalho. Também é o melhor saldo para o mês de abril desde 2013, que fechou com 196.913 empregos formais. O número de empregos criados é o saldo, ou seja, o total de contratações menos o de demissões no período. No mês de abril, foram realizadas 1.305.225 contratações e 1.189.327 demissões.

O salário médio de admissão em abril foi de R$ 1.532,73, enquanto a média na demissão foi de R$ 1.688,34. Quando descontada a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), houve aumento de R$ 18,47 (+1,22%) no salário de admissão e crescimento de R$ 24,92 (+1,5%) no salário de desligamento, em comparação com o mês anterior.