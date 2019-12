O País registrou uma necessidade de financiamento de R$ 75,0 bilhões no terceiro trimestre de 2019, ante um total de R$ 51,9 bilhões no terceiro trimestre de 2018. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 3, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.

O saldo externo de bens e serviços teve um déficit de R$ 25,4 bilhões no terceiro trimestre de 2019, ante um déficit de R$ 2,9 bilhões no terceiro trimestre de 2018.

Já a renda líquida de propriedade enviada ao resto do mundo passou a R$ 52,4 bilhões no terceiro trimestre de 2019, ante um envio de R$ 48,0 bilhões no terceiro trimestre de 2018.