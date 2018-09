No período de 12 meses encerrado em junho, as exportações representaram 15,7% das vendas da indústria. Essa parcela segue estagnada desde 2016, após marcar avanços no começo da década. É o que indica um estudo divulgado ontem (12) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A baixa participação internacional diminui a competitividade do setor, além de reduzir o valor agregado da pauta de exportação.

Também nos 12 meses encerrados em junho, a participação dos importados no consumo brasileiro avançou para 17,5%, depois de ficar em 17,1% no ano passado.

De acordo com Samantha Cunha, economista da CNI, a valorização do real, entre 2016 e 2017, foi a principal causa da subida de importações e da estagnação de exportações no período.

Sobre 2018, ela afirma que a “mudança na trajetória das moedas” ainda não durou tempo suficiente para estimular as exportações. Entre janeiro e agosto, o dólar saiu da casa dos R$ 3,20 e chegou aos atuais R$ 4,15.

Segundo a especialista, é necessário que o câmbio permaneça mais tempo em um patamar elevado para que o desempenho das exportações brasileiras mude.

“Ainda que esteja desvalorizado, o real está muito instável. Essa insegurança não colabora para as decisões de investimento”, diz Samantha.

Essa oscilação deve passar só depois das eleições presidenciais, indica a especialista. “Enquanto o quadro político estiver incerto, o câmbio vai mudar bastante.”

A análise da CNI mostrou que o coeficiente de exportação da maioria dos setores da indústria de transformação recuou ou permaneceu estável durante os 12 meses encerrados em junho.

Na comparação com o ano passado, as maiores quedas foram vistas nos segmentos de metalurgia, veículos automotores, alimentos e farmacêuticos. O setor de máquinas e equipamentos, por outro lado, manteve a trajetória de crescimento vista desde 2015.

Já o coeficiente de penetração das importações, que calcula a participação dos produtos estrangeiros no consumo brasileiro, registrou aumento na maior parte dos setores.

As principais altas foram marcadas pelos segmentos de equipamentos de transporte, como reboques, aviões e navios; produtos diversos, como brinquedos e jogos; e máquinas e equipamentos.

Apenas dois dos 23 setores viram uma diminuição das importações: o de derivados de petróleo e biocombustíveis e o de equipamentos de informática e produtos eletrônicos.

Além da insegurança em relação ao quadro político brasileiro, uma série de acontecimentos no exterior não colabora para a expansão das exportações. De acordo com os especialistas, a guerra comercial promovida pelos Estados Unidos e a crise argentina estão entre os principais problemas.

Pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), Lia Valls afirma que a derrocada do país vizinho prejudica especialmente a venda de automóveis, que teve bom desempenho em 2017.

“O peso está perdendo força mais rápido que o real. Com isso, os manufaturados brasileiros estão ficando menos acessíveis para os argentinos.”

Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), a Argentina está entre os três principais destinos dos produtos industrializados brasileiros.

Já os Estados Unidos, que lideram a lista do Mdic, têm promovido restrições ao comércio internacional. “Os produtos brasileiros ainda não foram muito afetados por esse protecionismo, mas essas medidas criam incerteza no mercado”, afirma Lia.

Além disso, a entrevistada diz que outros países latino-americanos, como o Peru e a Colômbia, estão crescendo menos do que o esperado, o que também prejudica as exportações brasileiras de manufaturados neste ano.

“Com a instabilidade nos preços internacionais das commodities, os países da América Latina, que são importantes importadores dos nossos produtos, estão tendo um avanço econômico menor.”

Outro fator que pode afetar as trocas comerciais brasileiras é a subida da taxa de juros americana, diz Samantha, da CNI.

Se a rigidez da política monetária do Fed, banco central dos Estados Unidos, for mantida, é provável que o fluxo de capital para o hemisfério norte aumente, colaborando para a desvalorização do real.

Na opinião de Lia, esse movimento pode favorecer as exportações de manufaturados, caso o câmbio se estabeleça em um patamar elevado.