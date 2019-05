O patrimônio de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) – que administram planos de pensão de servidores estaduais e municipais – cresceu 8,81%, de R$ 152 bilhões em 2017 para R$ 165,4 bilhões em dezembro de 2018.

Segundo os dados da Economatica divulgados na sexta-feira, desse volume total, a Caixa Econômica Federal tem R$ 60 bilhões alocados nas carteiras das RPPS no Brasil, o que representa 42,1% do patrimônio das RPPS. A segunda maior gestora é o BB DTVM com R$ 47,1 bilhões ou 33% do patrimônio.

A Bradesco Asset Management (Bram) detém a terceira posição com R$ 8,5 bilhões, que representa 6% do patrimônio, e o Itaú é o quarto gestor com R$ 5,8 bilhões ou 4,11%. Os quatro maiores gestores concentram 85,3% do patrimônio alocado pelas RPPS em dezembro de 2018.

Entre as gestoras consideradas independentes de bancos, a Az Quest Investimentos é a oitava maior gestora com fundos adquiridos pelas RPPS. Ao todo, 113 gestoras atuavam com seus fundos para as RPPS em dezembro de 2018.

Para exemplificar por estado, a Economatica verificou que 63 gestoras estão presentes no estado Santa Catarina em dezembro de 2018, sendo que o BB DTVM tem R$ 3 bilhões do patrimônio das RPPS do estado. A CEF com R$ 2,80 bilhões é a segunda gestora com maior presença. Todas as demais 61 gestoras têm participação inferior a R$ 1 bilhão.

O estado de São Paulo concentra 22,0% do total do patrimônio das RPPS, seguido pelo estado de Rio Grande do Sul com 12,4% e na terceira posição está o Paraná com 10,8%. Os três estados com maior participação acumulam 45,2% do patrimônio das RPPS.

A Economatica explicou que no estado do Rio de Janeiro não foi considerada a RPPS do Estado do Rio de Janeiro e sim todas as demais RPPS do estado. “Excluímos da amostra esta RPPS porque o valor do seu patrimônio é muito elevado e acaba enviesando o resultado geral”, justifica em comunicado. A RPPS do Estado do Rio de Janeiro tem R$ 128,1 bilhões no mês de dezembro de 2018 e R$ 189,1 bilhões em janeiro de 2019. Esse crescimento é explicado tendo em vista que o Estado do Rio de Janeiro adicionou a sua carteira em janeiro de 2019, R$ 60,7 bilhões referentes a Royalties e Participação Especial.

Por alocação, a carteira da RPPS do Estado do Paraná é a que tem maior exposição financeira em renda variável com R$ 291 milhões ou 4,53% do seu patrimônio, dos quais 3,95% estão alocados em ações, 0,32% em units e 0,26% em ações alugadas (doadas).