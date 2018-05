A indústria têxtil estima em R$ 90 milhões por dia as perdas com a paralisação dos caminhoneiros no Brasil, conforme dados do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo. A entidade destaca que há interrupção do processo industrial, das vendas e do comércio em razão do desabastecimento de matérias primas.

"Ainda estamos começando a respirar em meio ao sufoco da mais grave crise de nossa história econômica", comentou em nota o presidente da entidade, Luiz Arthur Pacheco. "O cenário de paralisação dos caminhoneiros é uma absurda contradição para um país que precisa voltar a crescer, fomentar investimentos e criar empregos", concluiu.