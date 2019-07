A Petrobras abriu duas ofertas de recompra de bônus no exterior: “Any-and-all” para a totalidade em circulação de títulos em euros e libras com vencimentos variados e “Waterfall”, em dólares, até o limite de US$ 3 bilhões.

Os títulos são da Petrobras Global Finance B.V. - PGF. Caso o montante ofertado faça a Oferta de Recompra Waterfall ultrapassar o limite de US$ 3 bilhões, os títulos aceitos para recompra serão recomprados seguindo uma ordem de prioridade; menos o pagamento feito na oferta Any-and-all. Se o montante ofertado fizer a oferta Any-and-all ultrapassar US$ 3 bilhões, a Waterfall será cancelada automaticamente. A Any-and-all expira dia 8, às 17h, e a Waterfall, às 23h59 (horários de Nova York) do dia 29 de julho. Bradesco BBI e Credit Suisse Securities estão entre os bancos envolvidos nas ofertas ./Agências