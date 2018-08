A Petrobras, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou nota na qual reafirmou a informação de que a extensão dos dados na explosão na Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo, ainda está sendo avaliada. Mais cedo, o diretor de Refino e Gás Natural, Jorge Celestino, disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que não há risco de a população ficar desabastecida por causa do acidente. A empresa conta com estoque e produção das demais refinarias para garantir a normalização da oferta.

"A Petrobras reforça seu compromisso com a segurança de suas operações e instalações adotando padrões da indústria mundial de petróleo. A refinaria conta com planos de emergência e sua equipe de contingência foi prontamente acionada para conter o incêndio, em conjunto com o Corpo de Bombeiros", informou a empresa em nota divulgada há pouco, na qual reitera que "não houve feridos e o incêndio já foi controlado".

O incêndio atingiu parte de uma das unidades de craqueamento catalítico e de uma das unidades de destilação atmosférica, que fazem parte do processo de refino de petróleo.