O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2018 ante os três meses anteriores e avançou 2,3% na comparação anual do período, segundo revisão publicada hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

Os dados vieram em linha com as previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares divulgadas no último dia 15.

O acréscimo trimestral de 0,3% também confirmou forte desaceleração ante o quarto trimestre de 2017, quando o PIB alemão teve alta de 0,6%.

Em termos anualizados, a taxa de crescimento da Alemanha diminuiu de 2,5% no último trimestre do ano passado para 1,2% entre janeiro e março deste ano.

A Destatis também detalhou que as exportações alemãs recuaram 1% no primeiro trimestre ante o anterior, enquanto as importações tiveram contração de 1,1%. Já o consumo de famílias aumentou 0,4%, mas o consumo do governo encolheu 0,5%, marcando a primeira queda em quase cinco anos. Fonte: Dow Jones Newswires.