O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,5% no segundo trimestre do ano ante os três meses anteriores, segundo dados publicados hoje pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 0,4%. Em termos anualizados, o PIB da maior economia da zona do euro mostrou expansão de 1,8% entre abril e junho.

Os dados do PIB alemão do primeiro trimestre foram revisados para cima, de +0,3% para +0,4% ante o quarto trimestre de 2017. Como resultado, o ganho anualizado do período também foi reestimado, de 1,2% para 1,5%.

Já em relação ao mesmo intervalo do ano passado, o PIB da Alemanha exibiu crescimento de 2% no segundo trimestre, um pouco menor que o acréscimo de 2,1% previsto por analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.