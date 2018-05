O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália deverá crescer 1,4% em 2018, impulsionado pelo avanço de 1,5% da demanda doméstica, de acordo com o relatório anual de perspectiva econômica divulgado pelo Istat.

De acordo com o relatório, as exportações devem aumentar 4,3% em 2018 e as importações em 4,7%. Prevê-se que as despesas de consumo das famílias aumentem 1,2%, estimuladas pela dinâmica positiva dos salários. O investimento deverá se fortalecer neste ano e mostrar expansão de 4,0%, alavancado pelas condições de crédito financeiro persistentemente favoráveis.

A publicação apontou que essas projeções levam em conta a estrutura internacional mais favorável e os benefícios fiscais para as empresas estabelecidas pelo plano indústria 4.0.