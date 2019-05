O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou queda de 0,2% no primeiro trimestre de 2019 ante o quarto trimestre do ano passado, informou nesta quinta-feira, 30, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio igual à mediana das estimativas calculada pelo Projeções Broadcast a partir do intervalo de previsões que ia de uma queda de 1,0% a elevação de 0,37%.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2018, o PIB apresentou alta de 0,5% no mesmo intervalo de 2019, vindo também igual à mediana das estimativas, calculada pelo Projeções Broadcast. O intervalo ia de uma queda de 0,40% a alta de 1,13%. Ainda de acordo com o IBGE, o PIB do primeiro trimestre de 2019 totalizou R$ 1,713 trilhão.