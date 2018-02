O Produto Interno Bruto (PIB) do Peru registrou avanço de 2,2% no quarto trimestre de 2017, em relação ao mesmo período de 2016, informou há pouco o Instituto Nacional de Estatística e Informática (Inei). O resultado veio abaixo do esperado por analistas ouvidos pela Trading Economics, que esperava alta de 2,6% em mesma base de comparação.

De acordo com o Inei, o crescimento econômico se deu em um contexto de avanço das economias avançadas, como a zona do euro, os EUA, a China e o Canadá. "Somaram-se ainda as repercussões positivas nos preços das matérias-primas, em particular dos metais", destacou o órgão.

Do ponto de vista da despesa, no mesmo intervalo acima, o consumo privado subiu 2,6%, o do governo saltou 11,5%, os investimentos públicos aumentaram 4,3% e os investimentos privados tiveram elevação de 6,2%. Dos componentes do comércio exterior, o volume exportado caiu 1,5% e as importações avançaram 8,3%.

A extração de recursos naturais, uma das mais importantes da economia peruana, apresentou avanço de 2,6%. A produção de minerais e serviços conexos subiu 3,3%, enquanto a exploração de petróleo, gás natural e serviços conexos recuou 0,9%.