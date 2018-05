O Ministério do Planejamento confirmou nesta terça-feira, 22, a liberação de R$ 2 bilhões em despesas do Orçamento de 2018 para cumprir a meta fiscal do governo deste ano, de um déficit primário de até R$ 159 bilhões.

A liberação de R$ 2 bilhões havia sido adiantada na segunda-feira, 21, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O Planejamento decidiu liberar R$ 2 bilhões do Orçamento de 2018 devido à elevação da projeção de arrecadação com os leilões de petróleo, que cresceu R$ 14,441 bilhões, chegando a R$ 18,295 bilhões, ante os R$ 3,854 bilhões previstos anteriormente.

O valor foi mais do que suficiente para cobrir a retirada da projeção de arrecadação de R$ 12,2 bilhões em outorgas com o processo de privatização da Eletrobras e descotização das suas usinas.

Essa diferença foi o principal fator que possibilitou a liberação de recursos no relatório desta terça-feira.