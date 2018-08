RIO DE JANEIRO - A população brasileira cresceu 0,82 por cento em um ano e atingiu 208,5 milhões de pessoas em julho de 2018, de acordo com estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que revelou aumento populacional nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, mediante grande fluxo de imigrantes venezuelanos.

A estimativa da população brasileira com data de referência em 1º de julho de 2018 é de 208.494.900 pessoas, ante 207.660.929 pessoas um ano antes, informou o IBGE nesta quarta-feira.

São Paulo manteve a posição de cidade mais populosa do Brasil com 12,2 milhões de pessoas, seguida por Rio de Janeiro (6,7 milhões), Brasília (2,9 milhões) e Salvador (2,8 milhões). Por outro lado, a cidade de Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a menor do país em termos populacionais, com apenas 786 habitantes.

A projeção populacional realizada pelo IBGE é utilizada para a repartição de recursos dos fundos de participação dos Estados e dos municípios. A estimativa é um dos parâmetros usados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para atuar no rateio de recursos.

Segundo o IBGE, pouco mais de metade da população brasileira (57 por cento, ou 118,9 milhões de habitantes) vive em apenas 317 municípios, que são aqueles com mais de 100 mil habitantes.

Os municípios com mais de 500 mil habitantes (46) concentram 31,2 por cento da população do país (64,9 milhões de habitantes). Por outro lado, a maior parte dos municípios brasileiros (68,4 por cento) possui até 20 mil habitantes e abriga apenas 15,4 por cento da população do país (32,1 milhões de habitantes).

As cidades de Boa Vista, capital de Roraima, e Pacaraima, no mesmo Estado e que faz fronteira com a Venezuela, registraram um aumento populacional entre 2017 e 2018, uma vez que 99 por cento dos imigrantes venezuelanos em Roraima estavam concentrados nas duas cidades, segundo o IBGE.

Boa Vista tem atualmente uma população estimada em 375.374 pessoas, ante 332.020 em 2017. Em Pacaraima, a população de um ano para o outro subiu de 12.375 em 2017 para 15.580 habitantes.

No Estado de Roraima como um todo a população estimada em 2017 era de 522.636 pessoas, e saltou neste ano para 576.568 pessoas.

O IBGE fez uma ressalva de que houve uma mudança metodológica de 2017 para 2018 que pode afetar as projeções, visto que até o ano passado as estimativas eram feitas com base em uma taxa de fecundidade maior do que a que tem sido efetivamente registrada no país.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)