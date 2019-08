O Brasil tinha 12,569 milhões de pessoas em busca de emprego no trimestre encerrado em julho deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No entanto, houve melhora em relação ao mesmo período do ano anterior: há menos 258 mil desempregados ante julho de 2018, o equivalente a um recuo de 2,0%.

O total de ocupados cresceu 2,4% no período de um ano, o equivalente à criação de 2,218 milhões de postos de trabalho. Como consequência, a taxa de desemprego passou de 12,3% no trimestre até julho de 2018 para 11,8% no trimestre encerrado em julho de 2019. Em abril de 2019, a taxa estava em 12,5%.

O contingente de inativos recuou 0,6% em julho deste ano ante julho do ano passado, 409 mil pessoas a menos nessa condição.

O nível da ocupação, que mede o porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, foi estimado em 54,7% no trimestre até julho deste ano, ante 53,9% no trimestre até julho de 2018. No trimestre até abril de 2019, o nível de ocupação era de 54,2%.

Número de ocupados

O Brasil registrou 1,219 milhão de ocupados a mais no mercado de trabalho em apenas um trimestre, enquanto 609 mil pessoas deixaram o contingente de desempregados, conforme o IBGE.

A população ocupada alcançou um recorde de 93,584 milhões de pessoas.

Apesar do aumento mais expressivo na ocupação, o contingente de desempregados não recuou mais porque houve pressão da redução na população inativa.

A população inativa totalizou 64,822 milhões no trimestre encerrado em julho, 129 mil a menos que no trimestre anterior.