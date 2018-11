O Ministério do Planejamento lançou nesta sexta-feira, 23, um novo portal chamado Panorama das Estatais, com dados abertos sobre as empresas públicas brasileiras. O portal é lançado em um momento em que o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) promete um amplo programa de privatização em seu governo.

De acordo com o secretário de Empresas Estatais, Fernando Soares, a ideia é dar mais transparência para os dados dessas empresas e aproximá-las da governança de companhias privadas. "No cômputo geral, queremos mais estruturação, mais eficiência e melhores práticas para se aproximar do setor privado", afirmou.

Soares evitou comentar sobre as futuras privatizações de Bolsonaro e disse apenas que sua secretaria está tentando fazer a "melhor transição possível". Ele também não afirmou se foi convidado a permanecer no próximo governo - seu nome foi cotado pela equipe de Paulo Guedes. "O que acontecerá a partir de 1º de janeiro é que sou funcionário de carreira do Ministério do Planejamento", brincou.

Nesta sexta-feira, o Planejamento divulgou ainda o IG-Sest, índice que dá notas para as estatais de acordo com critérios de governança. Vinte e uma empresas ficaram no nível 1, o melhor nível, entre elas Banco do Brasil, BNDES e Caixa. No pior nível, foram enquadradas duas empresas, a Casemg e a Ceasaminas.