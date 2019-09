O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos formalizou no Diário Oficial da União (DOU) a recomendação de inclusão no Programa Nacional de Desestatização (PND) da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF), da Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) e de três unidades de conservação: o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o Parque Nacional de Jericoacoara e o Parque Nacional do Iguaçu. No caso das unidades de conservação, a concessão à iniciativa privada prevê a prestação dos serviços de apoio à visitação, à conservação, à proteção e à gestão dos parques.