Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A PPLA Participations desistiu de oferta pública de aquisição (OPA) para deslistar a companhia da bolsa de valores de São Paulo (B3), argumentando que o novo laudo de avaliação não reflete adequadamente o valor da empresa, conforme fato relevante nesta sexta-feira.

"A segunda avaliadora incorreu...em erros materiais (para além da escolha de premissas que embasaram o referido laudo) que resultaram em uma grave distorção do preço por unit PPLA11 da companhia indicado no novo laudo de avaliação", disse a unidade de investimentos do grupo BTG Pactual Holding.

No começo da semana, a PPLA divulgou laudo de avaliação da Urca Capital Partners precificando suas units a 4,31 reais por papel, valor bem superior à proposta inicial da PPLA no âmbito da OPA, de 1,19 real por unit. O novo laudo ocorreu a pedido de acionistas.

Em razão da desistência da OPA, a PPLA disse que a companhia continuará com o Programa de Certificados de Depósito de Ações – BDR Nível III de sua emissão negociados na B3 e manterá seu registro de emissor estrangeiro perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), bem como na Euronext.