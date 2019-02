O senador Omar Aziz (PSD-AM) foi eleito por aclamação presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa nesta quarta-feira, 13. No discurso de posse, ele informou que a sabatina do futuro presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e de dois novos diretores da autarquia será realizada no dia 26 de fevereiro.

Aziz disse a jornalistas que a sugestão para que a sabatina fosse realizada no dia 26 de fevereiro partiu do próprio Campos Neto. "Para termos boa relação não custa nada atender ao pedido do presidente do Banco Central", comentou.

A sabatina coletiva tem o objetivo de dar celeridade ao processo, disse o senador.

Ele informou ainda que recebeu o futuro presidente do BC em seu gabinete nesta quarta-feira. Além de Campos Neto, serão sabatinados os futuros diretores João Manoel Pinho de Mello (Organização do Sistema Financeiro) e Bruno Serra Fernandes (Política Monetária).

Para o senador, caso os nomes do presidente e dos dois novos diretores sejam aprovados, eles já poderão ser submetidos à análise pelo plenário do Senado, no mesmo dia. "O que não podemos é causar uma instabilidade do mercado. A estabilidade será dada com uma boa relação com o Legislativo e o Executivo", disse.

Em seu discurso ao ser empossado, o senador afirmou acreditar que a comissão terá papel importante no momento econômico que o Brasil vive atualmente. "Espero poder em conjunto com os senhores e senhoras fazer uma pauta de debate. Iremos nos posicionar ouvindo a sociedade e segmentos", comentou.