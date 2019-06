CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, recebeu uma lista oficial de produtos norte-americanos que podem estar sujeitos a tarifas de retaliação se as taxas ameaçadas pelo governo Trump entrarem em vigor, disseram autoridades nesta quarta-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu aplicar uma primeira rodada de tarifas sobre todas as importações mexicanas na semana que vem, se o governo de López Obrador não interromper o fluxo de imigrantes, em sua maioria da América Central, que querem entrar nos Estados Unidos.

Quatro fontes familiarizadas com a situação, que pediram para não serem identificadas, citando a sensibilidade do assunto, disseram que a lista está com o gabinete de López Obrador. Uma fonte disse que o gabinete do presidente não tomou uma decisão sobre a lista.

(Por Frank Jack Daniel, Dave Graham e Anthony Esposito)