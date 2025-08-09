Lula? Os 10 presidentes com maiores salários em 2025

Presidentes e chefes de estado frequentemente convivem com ricos e famosos, mas isso significa que eles próprios podem ser incluídos nessa categoria de pessoas? Dados do site PoliticalSalaries mostram que depende. Entre os líderes mundiais atuais, há um milionário: Lawrence Wong, o primeiro-ministro de Singapura. E onde está presidente do Brasil na lista?

Maiores salários de presidentes do mundo

Lawrence Wong, o primeiro-ministro de Singapura, recebe um salário anual equivalente a quase US$ 1,69 milhão, o que o torna o líder mundial com melhor remuneração. Seu salário o coloca muito à frente de Viola Amherd, presidente da Suíça, que ocupa o segundo lugar e ganha mais de US$ 570.000 por ano.

1 – Lawrence Wong – Singapura – US$ 1.695.000

2 – Karin Keller-Sutter – Suíça – US$ 603.000

3 – Friedrich Merz – Alemanha – US$ 417.000

4 – Anthony Albanese – Austrália – US$ 400.000

5 – Donald Trump – EUA – US$ 400.000

6 – Christian Stocker – Áustria – US$ 327.000

7 – Bart De Wever – Bélgica – US$ 309.000

8 – Mark Carney – Canadá – US$ 303.000

9 – Christopher Luxon – Nova Zelândia – US$ 301.000

10 – Mette Frederiksen – Dinamarca – US$ 300.000

Quando o Lula ganha?

O Presidente da República recebe, em 2024, salário de R$ 44.008,52 mensais, conforme o Decreto Legislativo nº172/22.

No dia 5 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) causou polêmica ao afirmar seu salário como chefe do Executivo não é muito. São R$ 46 mil de salário bruto, e segundo ele, após o desconto de R$ 27 mil de Imposto de Renda e R$ 4 mil de contribuição ao PT, restam R$ 21 mil para despesas pessoais.

Tendo em vista o salário mínimo atual dos brasileiros, de R$ 1,5 mil, o contracheque do petista pode não ser baixo. Mas quando comparado aos líderes mundiais, de fato o que Lula ganha não figura entre os maiores contracheques. O presidente brasileiro não está nem no 10 dos líderes mais bem pagos do mundo – e bem abaixo da média dos primeiros do ranking.