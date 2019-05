Os dados da segunda prévia de maio do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) confirmaram a continuidade da tendência de desaceleração da inflação ao consumidor nos próximos meses, na avaliação do coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Getulio Vargas (FGV), André Braz.

"De fato, a tendência dos IPCs é desacelerar. Pelo IPA, monitoramos essa tendência", afirmou Braz, referindo-se ao componente dos IGPs que mede os preços no atacado.

Mais cedo, a FGV informou que IGP-M subiu 0,58% na segunda prévia de maio, ante 0,78% em igual prévia de abril. O IPA-M também arrefeceu, de um patamar de 0,89% na segunda prévia de abril para 0,72% na leitura de maio.

Segundo Braz, os preços dos alimentos no atacado são o principal sinal de desaceleração da inflação ao consumidor.

No IPA-M, o subgrupo "alimentos in natura" passou de -0,23% na segunda prévia de abril para -5,46% na segunda prévia de maio. Já o subgrupo "alimentos processados" arrefeceu de 1,19% para 0,99%, na mesma comparação.

O pesquisador da FGV destacou ainda a deflação em importantes matérias-primas agrícolas, como soja em grão (-4,04% na segunda prévia de maio do IPA-M) e milho em grão (-7,21%).