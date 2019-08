De acordo com dados da pesquisa “The Loyalty Report”, feita pela consultoria Bond Brand Loyalty, divulgada ontem, 50% dos entrevistados brasileiros que estão muito satisfeitos usam mais o cartão.

Dos cerca de 30 itens avaliados que direcionam à questão da satisfação dos cartões co-branded, 67% estão relacionados à experiência do cliente e somente 33% estão relacionados com os ganhos e as conversões de um programa. Ou seja, o cliente está valorizando cada vez mais a interação e não somente os ganhos.

Além disso, o “The Loyalty Report” ressalta que 75% costumam concentrar suas despesas ou escolhem onde e quando consumir para maximizar seus pontos ou benefícios. Isso demonstra que investir em programas de fidelização pode ser uma ótima estratégia para se ter recorrência de uso. /Agências