Economia

Quando é o quinto dia útil de setembro de 2025? Veja que dia cai o salário

Empregador que não fizer o pagamento dentro da data estipulada pode pagar multa

Escrito por Anny Malagolini
quinto dia útil de setembro de 2025 Crédito: Matheus Silva/ Getty Images

Para o trabalhador, o mês de agosto costuma ser longo, então a busca em saber quando vai ser o quinto dia útil de setembro a data mais comum para o pagamento de salário, mas a data nem sempre isso corresponde ao dia 5. Por isso, veja que dia o salário vai cair no mês de agosto de 2024, de acordo com CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Quinto dia útil de setembro de 2025 na sexta-feira

O mês começa em uma segunda-feira e, por isso, o quinto dia útil de setembro será no dia 5, uma sexta-feira. O horário em que o dinheiro a ser recebido estará disponível não tem regra.

A data só é válida quando o pagamento houver sido estipulado por mês, que deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.Vale lembrar que o pagamento corresponde ao salário referente ao mês anterior, ou seja, julho.

O salário não foi pago no quinto dia útil, o que acontece?

O empregador deve fazer o pagamento até o quinto dia útil, mas se isso não acontecer, a empresa pode sofrer sanções como autuação e até ações trabalhistas. Nesse caso, o empregador poderá, inclusive, ter que arcar com indenizações por danos morais aos funcionários que não receberam o salário dentro do prazo previsto.

Ainda de acordo com o artigo 459, caso de atraso no pagamento do salário além do quinto dia útil do mês,será aplicada multa de 5% do valor do salário, acrescido de 1% ao dia de atraso.”

Caso ocorra o atraso, além de ficar sujeito às sanções, o empregador precisa saber que o salário deve ser corrigido. O índice de correção monetária precisa estar previsto em contrato e ele pode ser baseado no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPA).

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

