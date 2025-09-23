O dia 23 de setembro marca o início da Assembleia geral da ONU, onde mais de 150 líderes discursarão

Que horas Lula discursa na ONU e como assistir ao vivo hoje

Todo mês de setembro, líderes do mundo todo se reúnem nas Nações Unidas, em Nova York, para debater e aprovar resoluções sobre os maiores problemas enfrentados pelo planeta. O discurso inicial do evento desta terça-feira, 23 de setembro, será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Horário do discurso de Lula na ONU

Por tradição, o Brasil é sempre o primeiro país a falar, prática que começou em 1955, quando se voluntariou para abrir o debate. O presidente Lula deve começar a discursar às 10h (de Brasília), e o público poderá assistir pelos canais oficiais da ONU no YouTube e no site, e também no canal do presidente Lula no YouTube.

Os Estados Unidos, como país anfitrião, costumam falar em segundo lugar. Este ano, isso cria uma dinâmica interessante: Lula, tem enfrentado uma relação tensa com o presidente americano Donald Trump, que falará logo em seguida. Trump impôs um tarifaço ao Brasil em uma espécie de chatagem política para ajudar Jair Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro que foi condenado na semana passada por planejar um golpe após perder a eleição de 2023 para Lula.

Mais de 150 chefes de Estado e de governo subirão ao pódio na Assembleia Geral da ONU. Todos os Estados-membros estão convidados a discursar, com a sessão aberta pela presidente da Assembleia Geral da ONU, Annalena Baerbock, ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Espera-se que as declarações obedeçam a um limite voluntário de 15 minutos, embora muitas durem mais.

A Assembleia Geral da ONU nem sempre foi realizada em Nova York. As seis primeiras sessões da Assembleia Geral da ONU ocorreram em diferentes cidades, começando em Londres e, posteriormente, incluindo Paris. Desde 1952, no entanto, quase todas as sessões foram realizadas na sede da ONU em Nova York.

Algumas exceções notáveis ​​incluem 1988, quando a AGNU se reuniu em Genebra, Suíça, depois que os EUA negaram visto ao líder palestino Yasser Arafat.

Este ano, os EUA negaram novamente o visto aos representantes palestinos, então eles participarão virtualmente.