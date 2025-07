Quinto dia útil de agosto de 2025 cai no meio da semana

Quinto dia útil de agosto de 2025 cai no meio da semana

Os trabalhadores que aguardam o pagamento do salário já podem comemorar que o quinto dia útil de agosto está chegando. A data cai no meio da semana, e apesar de ser considerado um mês longo, serão 21 dias úteis, dois a menos que julho.

Qual é o quinto dia útil de agosto de 2025?

Para as empresas que pagam até o quinto dia útil, os depósitos devem ser feitos até o dia 6 de agosto, quarta-feira. O mês começa em uma sexta-feira, mas para fins de pagamentos, o sábado também é contabilizado.

Sendo assim, o calendário de agosto é o seguinte:

1º dia útil: sexta‑feira, 1º de agosto

2º dia útil: sábado, 2 de agosto

3º dia útil: segunda‑feira, 4 de agosto

4º dia útil: terça‑feira, 5 de agosto

5º dia útil: quarta‑feira, 6 de agosto

O mês 8 do calendário não possui feriado nacional, mas algumas cidades podem ter, como por exemplo Campo Grande. A capital de Mato Grosso do Sul faz aniversário no dia 26 de agosto, terça-feira.

De acordo com o artigo 459 da CLT, o pagamento do salário mensal deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. O não cumprimento desse prazo pode acarretar sanções para o empregador, incluindo multas e ações trabalhistas.

O atraso no pagamento dos salários além do quinto dia útil pode resultar em: