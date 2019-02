A Raia Drogasil informou nesta quarta-feira, 27, que não espera realizar desembolso para assumir as 50 lojas da Onofre, que pertenciam à rede americana CVS. "A companhia não espera, com base nas suas estimativas, realizar qualquer desembolso financeiro aos atuais quotistas da Onofre por conta da aquisição", informou a companhia.

O acordo, que representará a saída da gigante americana do País, ainda dependerá da aprovação de órgãos de defesa da concorrência. Segundo fontes, o investimento total da CVS na Onofre teria superado a marca de R$ 700 milhões.

Na esteira do balanço e da divulgação do negócio relativo à Onofre - que, segundo a companhia, deverá reforçar suas vendas pela web -, as ações da Raia Drogasil chegaram a disparar 10% ontem, na B3, a Bolsa paulista. O papel fechou cotado a R$ 65,49, em alta de 7,47%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.