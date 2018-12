O governador eleito do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), disse nesta terça-feira, 4, que apresentou ao presidente eleito Jair Bolsonaro uma proposta de projeto de infraestrutura para fazer uma ligação rodoviária e ferroviária entre os portos de Paranaguá, no Paraná, e Antofagasta, no Chile. "Esse projeto é um desejo antigo que vai ajudar muito o agronegócio brasileiro ao interligar o Atlântico e o Pacífico, criando uma nova rota de exportações para a China", disse Ratinho Júnior.

Segundo ele, a sugestão feita a Bolsonaro é de que a usina binacional de Itaipu seja sócia do projeto já que a interligação entre os dois oceanos também seria de interesse do governo paraguaio.

Ratinho Júnior afirmou ainda que o novo pacto federativo desejado pelo presidente Bolsonaro não foi tema da reunião, mas avaliou que o novo pacto entre União e Estados depende da aprovação de reformas como a da Previdência e a tributária. "Temos ambiente para realização das reformas, há uma consciência por parte da população, do empresariado e dos parlamentares", completou.

O pai do governador, o apresentador de TV Ratinho, também esteve nesta terça no gabinete de transição para cumprimentar o presidente eleito Jair Bolsonaro.