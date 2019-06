A regulamentação voltada para fintechs deve se intensificar e abranger nichos diversos ao longo dos próximos dois anos. Apesar das dificuldades ainda vistas ante as normas atuais, a expectativa do setor é de que a entrada de novos players e a demanda do consumidor continue a pressionar as autoridades reguladoras.

De acordo com o diretor comercial da TransUnion, Fernando Egas, não apenas a regulamentação é “a questão mais importante” trazida pelo Banco Central, como também deve trazer novos recordes de escalonamento para o mercado de fintechs.

“A regulamentação é movimentada pela inovação e as normativas trazidas pela autoridade monetária já têm permitido um crédito mais acessível e a criação de novos produtos para o sistema financeiro. Além disso, é extremamente essencial para trazer uma estrutura mais robusta e abrangente para as fintechs, mantendo a solvência do setor”, comenta o executivo.

De fato, os últimos dados do FintechLab não apenas apontam um aumento de 30,9% no volume total de iniciativa, de 404 no levantamento de agosto passado contra 529 fintechs registradas em junho, como também apontam um crescente número de aceleradoras, investidores e hubs de inovação – todas estruturas que promovem o crescimento das startups (empresas inovadoras).

Os desafios de escalabilidade e regulação, por outro lado, continuam a permear o segmento. Segundo o CEO da Torq e do FintechLab, Fabio Gonsalez, apesar de muitas iniciativas terem sido pioneiras na área, o volume das fintechs no sistema financeiro ainda não é expressivo e continua bastante nichado.

“Tem soluções legais, mas os impactos ainda não são relevantes no sistema financeiro como um todo. É claro, porém, que isso chega gradativamente e o Banco Central vai regulamentar aquilo que começar a se demonstrar relevante, como foi o caso das SCDs [Sociedades de Crédito Direto] e SEPs [Sociedade de Empréstimos entre Pessoas]”, avalia.

“A agenda do regulador é importante e consegue trazer diversas oportunidades. O mercado vai se consolidar em algum momento e não há, a meu ver, barreiras de entradas. Todos tem acesso ao regulador e conseguem opinar sobre a necessidade de adaptações ao marco regulatório, por exemplo”, acrescenta Gonsalez.

Da mesma forma, o amadurecimento do ecossistema também tem trazido movimentações dentro das instituições tradicionais que cada vez mais abrem as portas para novas parcerias e produtos relacionados. Segundo o diretor operacional e de tecnologia (CIO e COO) do Banco Votorantim, Marcelo Clara, a maturação do mercado já reflete na quantidade de integrações e parcerias da instituição, que utiliza essas soluções desde o chatbot da companhia até os recebíveis cedidos do banco. “A quantidade de leis e normas que tivemos tem complementado e setor. Mas, ao mesmo tempo, é um segmento que se molda por competitividade e oferta de produto”, afirma.