SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Damaso, disse nesta terça-feira que a autarquia deve colocar em consulta pública "em breve" a regulamentação do modelo de open banking a ser implementado no país.

"O modelo brasileiro do open banking será bastante abrangente, similar ao inglês", disse Damaso em palestra no seminário FintechView 2019, em São Paulo. "O open banking tem potencial para fazer no sistema financeiro o que a internet fez para as comunicações", acrescentou.

O diretor informou, ainda, que até o final do ano o BC também colocará em audiência pública norma sobre registro de duplicatas e regras para o 'sandbox’, regulação mais flexível para pequenas instituições financeiras.

Damaso disse esperar que, nos próximos meses, "várias novas fintechs" devem entrar no mercado brasileiro.

(Por Aluísio Alves)