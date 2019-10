Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - O Reino Unido vai apoiar os pedidos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por reformas na Organização Mundial do Comércio quando conseguir um assento individual na entidade após o Brexit, mas combaterá o protecionismo, disse a ministra do Comércio britânica nesta quarta-feira.

Os comentários de Liz Truss foram dados em uma visita à sede da OMC em Genebra, onde ela procurou aliviar os temores de interrupções comerciais antes de um potencial Brexit sem acordo, no qual o Reino Unido deixaria a UE sem um processo de retirada consensual.

Dentro da organização, o Reino Unido tem sido representado pela União Europeia até o momento. Ele terá seu próprio assento se deixar a UE, conforme planejado, no que Truss chamou de "uma oportunidade de ouro para determinar nossa própria política comercial".

"... Posso garantir que não seremos piedosos no combate às forças do protecionismo, em favor do comércio genuinamente livre", afirmou Truss em discurso na Câmara de Comércio Internacional de Genebra.

"O presidente Trump disse que quer que a OMC se modernize, e eu concordo", acrescentou. No entanto, ela prometeu apoiar um processo diplomático destinado a resolver a crise no sistema de solução de controvérsias da OMC.