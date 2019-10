Por Medha Singh

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com o crescimento moderado dos empregos em setembro aliviando uma série de dados econômicos fracos desta semana, que afetaram os mercados e alimentaram preocupações de que os Estados Unidos estão entrando em uma recessão.

Às 12:11 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,64%, a 26.368 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,615331%, a 2.929 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,61%, a 7.921 pontos.

O Departamento do Trabalho informou que foram criados 136 mil postos de trabalho no mês passado, e a taxa de desemprego caiu para uma mínima em quase 50 anos. Ainda assim, a criação de novos empregos na indústria recuou pela primeira vez em seis meses.

"Não é forte o suficiente para impedir o Federal Reserve de cortar os juros no final de outubro, mas não é fraco o suficiente para deixá-lo preocupado com o mercado de trabalho ou o consumidor", disse Shawn Snyder, chefe de estratégia de investimento no Citi Personal Wealth Management.

As apostas de outro corte na taxa de juros pelo Federal Reserve dispararam nesta semana, com a contração na atividade industrial dos EUA, a desaceleração da contratação no setor privado e a queda na atividade do setor de serviços.

Uma queda acentuada nesta semana colocou o S&P 500 no caminho de registrar sua pior semana em seis, enquanto o Dow caminha para sua maior queda semanal em dois meses.

As ações da Apple Inc avançavam 1,9%, proporcionando o maior impulso a todos os três índices de Nova York, depois da notícia de que a empresa aumentará a produção do iPhone 11.