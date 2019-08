O lucro da Porto Seguro foi sustentado principalmente pelas receitas com negócios financeiros e aplicações no segundo trimestre. Apesar da melhora no índice combinado, o mau desempenho nos resultados de seguros ainda pressionam a companhia.

De acordo com o balanço da seguradora, divulgado na última sexta-feira, os resultados de seguros registraram uma queda de 21,3% no segundo trimestre em relação a igual período de 2018, de R$ 331,6 milhões para um total de R$ 260,9 milhões.

A sinistralidade total da companhia, por sua vez, registrou um aumento de 1,4 ponto percentual (p.p.) na mesma base de comparação, de 50,2% para 51,6%.

De acordo com o diretor geral da Porto Seguro, Marcelo Picanço, a falta de crescimento nos prêmios se deu, principalmente, por um ajuste nos preços das apólices de automóveis, maior carteira da seguradora, e por “fenômenos específicos” no início do ano que trouxeram aumentos pontuais de sinistros.

“Tivemos, por exemplo, chuvas fortíssimas em dois dos estados que temos maior concentração, que são Rio de Janeiro e São Paulo. Mas foi uma situação pontual. Ajustamos os preços, os sinistros caíram e agora é um nível completamente adequado e alinhado à estratégia de longo prazo da companhia”, disse o executivo.

Ao mesmo tempo, as receitas com negócios financeiros tiveram um crescimento de 8,9% no segundo trimestre deste ano contra igual intervalo de 2018, de R$ 428,5 milhões para R$ 466,8 milhões. Já o resultado financeiro consolidado teve uma alta de 46,5% na mesma relação, de R$ 168,1 milhões para R$ 246,2 milhões.

“Nós trabalhamos ao longo dos últimos 12 meses com a expectativa de trabalhar em um ambiente de juros menores. Assim, fizemos alocações para nos proteger dessa redução. Os resultados não durarão para sempre, mas serão bons por alguns anos”, afirmou Picanço, da Porto Seguro.

Na separação por carteiras, os prêmios auferidos pelo segmento de automóveis tiveram uma queda de 4,6% no segundo trimestre deste ano contra o mesmo período de 2018, de R$ 2,432 bilhões para R$ 2,320 bilhões. Outra queda expressiva entre as carteiras da seguradora foi na captação bruta de previdência, de R$ 177,3 milhões para R$ 153,9 milhões, uma redução de 13,2%.

“Com uma economia mais dinâmica, começaremos a ver uma volta mais forte do consumo e nas empresas. Começaremos a retomar esse ano e, no primeiro semestre de 2020, a melhora já será muito substancial em relação a 2019”, acrescenta o executivo.

O lucro líquido da Porto Seguro encerrou o segundo trimestre com uma alta de 13,7% em comparação aos mesmos três meses de 2018, de R$ 335 milhões para R$ 380,9 milhões. Ao final do pregão da sexta-feira, as ações da companhia estavam cotadas em R$ 53,13, com valorização de 0,43%.