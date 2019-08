A agência de classificação de risco Standard & Poors cortou na quinta-feira a classificação de crédito de longo prazo da Argentina em mais três degraus, para o nível mais especulativo, dizendo que o plano do governo de estender "unilateralmente" os vencimentos de dívida provocou um breve default.

A agência disse que consideraria os ratings de emissão de moeda estrangeira e local de longo prazo da Argentina como "CCC-" --"vulnerável a não pagamento"-- a partir desta sexta-feira, após o anúncio do governo na quarta-feira de que deseja "alterar o perfil" de cerca de 100 bilhões de dólares em dívidas.

O plano, que requer aprovação do Congresso, alimentou o medo de uma crise financeira mais ampla na terceira maior economia da América Latina, dois meses antes de o presidente argentino, Mauricio Macri, ser testado em uma eleição geral contra um rival de esquerda.

Os títulos da Argentina caíram na quinta-feira e o risco-país subiu para níveis não vistos em anos.

A última rodada de volatilidade sobre o país --afetado pela recessão e pela inflação-- começou quando Macri sofreu uma derrota severa nas eleições primárias de 11 de agosto, de onde de saiu vitorioso Alberto Fernández, de inclinação populista.

"Vemos como mais provável cenário de extensão de vencimentos, que não será compensada pelo emissor", afirmou a S&P. "Alternativamente, existem riscos associados ao fracasso no avanço e perspectivas de persistente estresse nos mercados após as eleições nacionais."

A agência acrescentou que o rating de crédito soberano da Argentina cairá para "SD", ou default seletivo. A nota de curto prazo foi reduzida para "D", antes que as "elevações" para "CCC" e "C", respectivamente, entrassem em vigor nesta sexta-feira.

Efetivamente, os investidores com dívida argentina de longo prazo acordaram com dívida com classificação "CCC-" que, na quinta-feira, foi classificada como "B-". Alguns deles podem ser forçados a vender devido ao rebaixamento.