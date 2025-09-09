Saiba negociar dívidas do Serasa com até 99% de desconto em 2025

O Serasa realiza nesta terça-feira, 9 de setembro, um feirão que permite que os brasileiros negativados renegociem suas dívidas com empresas parceiras com até 99% de desconto. As negociações serão realizadas em agências dos Correios.

Como funciona o Feirão Serasa Limpa Nome?

O Feirão Serasa Limpa Nome é um evento realizado pela Serasa que oferece milhões de ofertas para que os brasileiros com o nome negativado possam quitar suas dívidas.

Vale lembrar que só é possível renegociar dívidas no Feirão se a empresa em que o cidadão está devendo for parceira da Serasa. Bancos, universidades ou empresas de telefonia firmaram parcerias com a instituição para realização de propostas com descontos para que os débitos sejam quitados.

Os descontos das dívidas podem chegar até 99%. Contudo, esse valor vai variar de acordo com a empresa em que o cliente deve.

Em quanto tempo limpa o nome?

De acordo com a Serasa, após fazer o pagamento da dívida negociada no feirão, a dívida deixará de constar no CPF do negativado em até cinco dias úteis.

Caso passe o prazo de cinco dias e a dívida ainda constar no CPF, o inadimplente deve entrar em contato com a empresa. A Serasa ainda informa que caso o devedor não pague todas as prestações da dívida, seu nome voltará a ser negativado.

Serasa Limpa Nome 2025 nas agências dos Correios

Aqueles que preferirem ainda podem negociar os débitos no Feirão Serasa Limpa Nome presencialmente em agências dos Correios. Para fazer a negociação é preciso levar seu CPF e documento oficial com foto. O site dos Correis disponibiliza uma página de busca para conferir a agência mais próxima de sua localidade nesse link.

No site oficial da Serasa, ainda há um alerta sobre possíveis golpes, a empresa alega que o cliente deve buscar uma agência oficial dos Correios para negociar a dívida. Fazer a negociação o débito em qualquer outro local físico pode ser passível de fraude. Portanto, se quiser negociar presencialmente, certifique-se que está indo a uma agência dos Correios em sua cidade.

Neste caso, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e de R$ 3,30 para reimpressão de 2ª via de boletos.

Negociação pelo App Serasa

A Serasa explica que os inadimplentes podem negociar suas dívidas com as empresas pelo aplicativo. Veja o passo a passo:

1° Passo: Se ainda não tiver baixe o aplicativo da Serasa no celular, disponível na App Store para sistema IOS e na PlayStore para Android. As plataformas têm download gratuito;

2° Passo: Se já for cadastrado na Serasa, entre com seu CPF e senha. Do contrário, será necessário fazer um breve cadastro. Para isso, coloque seus dados pessoais: nome, data de nascimento, CPF, e-mail e telefone. Ao final, crie uma senha para seu acesso;

3° Passo: Feito o cadastro, será necessário confirmar sua identidade por meio de um e-mail de verificação ou um código enviado ao celular;

4° Passo: Acesse sua conta e veja suas dívidas, que estarão descritas junto com as propostas para quitá-las;

5° Passo: Análise as ofertas de pagamento das inadimplências, com valor do desconto e quantidade de parcelas oferecidas para quitação. Selecione a que preferir;

6° Passo: Se estiver de acordo com a proposta, selecione sua forma de pagamento (estão disponíveis o PIX e o boleto) e finalize clicando em “Fechar acordo”;

7° Passo: Faça o pagamento da dívida pelo meio em que escolheu. Se for pelo PIX, basta copiar e colar o código gerado pelo sistema no aplicativo de seu banco e pagar usando sua senha. Caso tenha optado pelo boleto, é preciso fazer o pagamento também pelo aplicativo do banco (pela leitura do código de barras) ou em uma agência bancária.