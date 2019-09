SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil anunciou nesta terça-feira novas funções para seu aplicativo de cartões Way, incluindo transferências de recursos entre pessoas, sublinhando os esforços de bancos para enfrentar o avanço das fintechs.

Lançado há quase três anos para permitir que clientes de cartões de crédito do Santander Brasil pudessem gerenciar gastos e evitar fraudes nas compras virtuais, o Way tem cerca de 7,5 milhões de inscritos, mas o uso ativo do serviço ainda é pouco expressivo, disse a jornalistas o diretor de cartões e pagamentos digitais do banco, Rodrigo Cury.

Segundo ele, a transferência entre pessoas é a primeira de uma série de novas funcionalidades, o que incentivará o maior uso do aplicativo. Mais adiante, o Way poderá ser usado por cliente pessoa jurídica do banco, por meio da adquirente GetNet, para venda de produtos a clientes pessoa física.

A iniciativa do Santander Brasil vai na mesma mão de anúncios recentes de adquirentes de cartões ligadas a grandes bancos de ter um ambiente próprio de contas digitais.

A Rede, braço de pagamentos eletrônicos do Itaú Unibanco, está dando ênfase ao seu ambiente de contas de pagamentos iti. A Cielo, controlada pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil, estreia em outubro o Cielo Pay, sistema que inclui vários serviços digitais.

O movimento acontece na esteira da forte expansão da base de clientes das plataformas eletrônicas de serviços financeiros, casos de Nubank, Mercado Pago, braço do Mercado Livre, Banco Inter, Banco Original, entre outros.

(Por Aluísio Alves)