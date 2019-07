A liberação parcial de saques das contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estudada pelo Ministério da Economia, se concretizada, será feita num contexto melhor que em 2017, na opinião do presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo Terra. O estímulo, segundo Terra, não deve dobrar o Produto Interno Bruto (PIB), mas pode melhorar o crescimento.

"Seria o remédio certo na hora certa", afirmou ao Broadcast. Para Terra, o problema dos recursos liberados das contas inativas do FGTS em 2017 é que não houve uma sequência de estímulos. Naquele ano, foram resgatados R$ 44 bilhões e o PIB encerrou em alta de 1,0%.

Por enquanto, o governo tem feito contínuas revisões para baixo sobre o crescimento da economia neste ano, com a última delas indicando uma alta de 0,81% do PIB. Segundo Terra, os saques do FGTS devem dar tração à economia, já que o pacote de reformas, na sua opinião, cria um ambiente favorável. Ele ressalta, porém, que, passada mais da metade do ano, a meta do governo deve ser colocar a economia em ritmo de crescimento acelerado para 2020.