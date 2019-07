A Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia decidiu prorrogar o direito antidumping definitivo aplicado às importações de pneus novos de borracha para automóveis de passageiros, de construção radial, por um prazo de até cinco anos. A portaria com a decisão está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e refere-se às importações originárias da China.

Segundo a portaria, o antidumping será recolhido sob a forma de alíquota que varia de US$ 1,25 por kg até US$ 1,77 por kg, a depender do produtor/exportador.