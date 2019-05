RIO DE JANEIRO (Reuters) - O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, afirmou nesta sexta-feira o governo terá que investir neste ano 35 bilhões devido aos gastos elevados com a Previdência.

De acordo com ele, que participou de evento no Rio de Janeiro, se os gastos com a Previdência continuarem no ritmo atual, a capacidade de investimento da União irá zerar em dois anos.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)