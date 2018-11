Em um hipotético cenário sem o próximo governo conseguir avançar no ajuste fiscal (reformas) em 2019, o teto de gastos atingirá o limite em 2021 e acionará gatilhos automáticos e impopulares de corte radical de despesas.

Em outros dois cenários projetados pelo Instituição Fiscal Independente (Ifi) do Senado Federal, as reformas caminham e o País volta a produzir superávits primários a partir de 2022 (otimista) ou 2023 (cenário base).

Na pior previsão, o funcionalismo público e até proposições legislativas (emendas de parlamentares) serão afetadas por cortes imediatos. “A emenda constitucional 95 é bastante clara e prevê gatilhos que são acionados automaticamente e o governo [executivo, legislativo e judiciário] fica proibido de fazer qualquer ação que implique em aumento real das despesas”, explicou o diretor-executivo do Ifi do Senado, Felipe Scudeler Salto.

Mas ele diferenciou qualquer hipótese de ocorrer uma parada geral nos gastos como no modelo norte-americano de shut down (desligar).

“Não tem nada a ver com o modelo americano, que é uma regra de dívida, quando os EUA descumprem, eles param de pagar salários e os servidores vão para casa. Nossa regra já possui os gatilhos, e qualquer ação de aumento de despesas fica proibido, tão simples quanto isso”, ressaltou.

Pelo texto da emenda 95 da Constituição, no caso de descumprimento ficará proibido: a concessão a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou remuneração para membros dos poderes ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares.

Também ficam vedadas: a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; a admissão ou contratação de pessoal; a realização de concursos públicos; a criação de auxílios, bônus, abonos, verbas e benefícios de qualquer natureza em favor de membros dos poderes, do Ministério Público, Defensoria Pública, servidores e empregados públicos e militares.

A Constituição ainda prevê proibições para novas despesas obrigatórias; programas e linhas de financiamento, renegociação e refinanciamento de dívidas com a União; a concessão ou ampliação de benefícios ou incentivos fiscais; e a medida também alcança as proposições legislativas, ou seja, as emendas parlamentares.

O diretor do Ifi contextualizou que os três cenários traçados dependem de medidas urgentes a serem tomadas pelo Congresso Nacional e o Executivo para equacionar principalmente o déficit da Previdência.

“Pelas nossas contas, é possível cumprir o teto dos gastos em 2019 e, no máximo, em 2020, com corte em despesas discricionárias. Para ir além, são necessárias mudanças nos gastos obrigatórios. Sem isso, em 2021, já haveria um descumprimento do teto”, avisa.

Na expectativa de outros especialistas, o mercado trabalha com um cenário mais otimista, confiante nas medidas a serem tomadas pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e do próximo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, ambos liberais formados pela Escola de Chicago (EUA).

“Vai se tentar uma reforma da Previdência mais rigorosa. E a proposta é se desfazer das estatais deficitárias, 60% a 65% delas”, acredita o professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcos Antônio de Andrade.

Na visão da professora de economia da Fecap, Juliana Inhasz, o caminho será o de aprovação das reformas e, na sequência, um programa de privatizações num ambiente mais favorável. “A promessa de Paulo Guedes de superávit primária em 2019 é mais uma sinalização de compromisso para o mercado”, diz Juliana.