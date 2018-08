Embora os serviços de transporte e o comércio no Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre tenham sido afetados pela greve dos caminhoneiros, no fim de maio, essas atividades foram afetadas também pelo desempenho da indústria, segundo a gerente de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Claudia Dionisio. O PIB da indústria encolheu 0,6% no segundo trimestre em relação ao primeiro.

Dentro do PIB de serviços, a atividade de comércio teve queda de 0,3%, a maior desde o quarto trimestre de 2016 (-0,7%), enquanto atividade de transportes recuou 1,4%, pior desempenho desde o terceiro trimestre de 2016 (-2,1%), sempre na série com ajuste sazonal.

Segundo Claudia, tanto o comércio atacadista quanto o transporte de cargas, que são justamente a parcela dessas atividades mais demandadas pela indústria, puxaram o desempenho para baixo. "Dentro dos serviços, transporte e comércio foram afetados pelo desempenho da indústria", afirmou Claudia.

O PIB de serviços como um todo avançou 0,3% ante o primeiro trimestre e cresceu 1,2% em relação ao segundo trimestre de 2017.