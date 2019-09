Por Ambar Warrick e Medha Singh

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançavam nesta terça-feira, amparados por ações do setor de tecnologia, depois que Washington confirmou que as negociações comerciais com a China serão retomadas em duas semanas, aliviando incertezas alimentadas pelo cancelamento de uma visita de autoridades chinesas a fazendas norte-americanas na semana passada.

Às 11:24 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,1%, a 26.977 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,33592%, a 3.002 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,01%, a 8.113 pontos.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse na segunda-feira que ele e o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, vão se reunir com o vice-premiê chinês, Liu He, para conversas no início de outubro e esclareceu que foi o governo Trump que pediu às autoridades chinesas que cancelassem a viagem às zonas agrícolas na sexta-feira.

As notícias do cancelamento causaram uma forte retração nas ações dos EUA naquele dia.

"Não é que as pessoas se tornaram otimistas (em relação às negociações comerciais), mas sim que consideraram o cancelamento como um sinal de que o acordo estava com problemas, e agora o governo parece estar sugerindo que não", disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments.

O índice Philadelphia para empresas fabricantes de chips --setor sensível ao comércio-- ganhava 0,61%. O segmento de tecnologia mais amplo avançava 0,79%, com Apple fornecendo o maior suporte.

Mesmo que as negociações comerciais continuem sendo o foco principal, os investidores também acompanharam a divulgação da leitura de setembro do índice de confiança do consumidor dos EUA.

As bolsas dos EUA chegaram a perder ritmo após a divulgação dos dados. O índice da Conference Board caiu a 125,1 em setembro, abaixo da expectativa (133,5) e do dado de agosto (134,2) --este revisado para baixo frente a leitura divulgada antes de 135,1.