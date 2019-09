A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet, abriu na manhã desta quarta-feira, 4, a sessão que irá analisar a proposta de reforma da Previdência. A senadora voltou a afirmar que serão votados nesta data tanto o texto principal da reforma como a proposta da chamada PEC Paralela - que, além de trazer algumas mudanças das regras que vieram da Câmara, será usada para tentar incluir Estados e municípios.

Sendo a votação no mesmo dia, as duas propostas serão enviadas ao plenário do Senado ao mesmo tempo, segundo a senadora.

As PECs passam a ter uma tramitação um pouco distinta depois disso. De acordo com Tebet, se o plenário da Casa aprovar o texto principal no dia 10 de outubro, "nada impede" que a PEC paralela seja aprovada até o final do mês.

"Se aprovamos a [PEC principal da] reforma da Previdência pelo calendário oficial dos líderes no dia 10 de outubro, nada impede que, até o final de outubro, nós tenhamos também a PEC paralela aprovada, caso essa seja a vontade da maioria dos líderes", disse Tebet.