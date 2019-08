O Banco Inter divulgou ontem que o Softbank Group comprou uma participação de 8,1% na instituição financeira, desembolsando R$ 760 milhões por 19 milhões de units ofertadas no final de julho. Na ocasião da precificação da oferta, uma fonte com conhecimento do assunto havia dito que o grupo japonês havia comprado units na operação, mas sem detalhar. De acordo com o comunicado do Banco Inter, o Softbank adquiriu a participação por meio da LA BI Holdco LLC, entidade de investimentos sediada em Miami (EUA). / Reuters