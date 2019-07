Por Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo japonês SoftBank lidera uma nova rodada de financiamento de 231 milhões dólares para a plataforma de empréstimos brasileira Creditas, em transação que avalia a empresa em 750 milhões de dólares e que vai financiar sua expansão na América Latina, disse Sergio Furio, fundador da Creditas.

O aporte do Softbank deve aumentar a competição no setor bancário brasileiro, no qual os cinco principais bancos do país detêm 82% do total de ativos.

"Embora exista uma grande demanda por empréstimo no Brasil, o mercado é ineficiente", disse Akshay Naheta, sócio-gerente da SoftBank Investment Advisers, assessora do Vision Fund, em comunicado. O SoftBank Vision Fund é um dos veículos que investem na Creditas.

Parte dos recursos será usada para expansão em outros lugares da América Latina, começando pela oferta de crédito garantido por bens no México ainda este ano. No México, o crédito doméstico concedido pelo setor financeiro equivale a 54,5% do produto interno bruto, muito abaixo dos 114% no Brasil, segundo o Banco Mundial.

Fundada em 2012 por Furio, um ex-consultor espanhol que agora é também seu presidente-executivo, a Creditas se especializou em empréstimos que, por serem garantidos por ativos como casas e automóveis, possuem taxas de juros mais baixas do que os empréstimos bancários tradicionais.

Os recursos do investimento da SoftBank serão usados ​​para expandir o portfólio de produtos da Creditas, melhorar sua tecnologia e aumentar o número de funcionários, disse Furio em uma entrevista.

A Creditas também começará a oferecer crédito consignado, um mercado quase intocado pelos grandes bancos, e a financiar as compras de automóveis e residências, disse Furio, além de serviços relacionados.

"No futuro, os empréstimos serão mais do que o desembolso de dinheiro, eles farão parte de uma solução completa oferecida aos clientes", disse ele. Alem de fornecer o financiamento para a reforma de imóveis, a Creditas oferecerá os próprios serviços de reforma.

Furio disse que as receitas da plataforma de empréstimo devem se expandir 30 vezes até 2021, mas não divulgou os números.

O SoftBank Vision Fund e o SoftBank Group Corp estão fazendo o aporte na Creditas, mas a participação do último na Creditas deverá ser transferida para o recém-criado SoftBank Latin America Fund da SoftBank.

A Vostok Emerging Finance, o Santander InnoVentures e a Amadeus Capital, que já eram investidores da Creditas, participam da rodada de financiamento junto com o SoftBank.

Até agora, a Creditas levantou 314 milhões de dólares em quatro rodadas de financiamento, que incluem também os investidores Kaszek Ventures, Fundo Accion Frontier da Quona, Redpoint eVentures, QED Investors, Naspers Fintech, International Finance Corporation e Endeavor's Catalyst Fund.

(Reportagem adicional de Tatiana Bautzer))